В Польшу прибыл итальянский ракетный эсминец, оборудованный комплексами ПРО

По словам главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, эсминец будут использовать для защиты побережья и критической инфраструктуры страны

ТАСС, 20 мая. Ракетный эсминец, принадлежащий ВМС Италии, прибыл в Польшу для укрепления оборонного потенциала республики. Об этом в субботу сообщил глава польского министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

"Итальянский ракетный эсминец прибыл в Польшу", - написал он на своей странице в Twitter. Министр отметил, что военное судно оснащено зенитными установками и комплексами противоракетной обороны (ПРО). По его словам, эсминец будет использоваться для защиты побережья и критической инфраструктуры страны.

Как ранее сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, Рим решил направить свой эсминец в Балтийское море "для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши после соответствующего обращения" польской стороны.

Крозетто также отмечал, что Италия планирует отправить около 3,4 тыс. своих военнослужащих на восточный фланг НАТО. Кроме того, по его словам, в рамках укрепления восточного фланга альянса и "в новых условиях конфигурации безопасности" после начала украинского конфликта Италия разместила свой зенитный ракетный комплекс Samp-T в Словакии.