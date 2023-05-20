Катар сообщил о нападении на посольство в Судане

Как уточнили в МИД эмирата, никто из дипломатов или других сотрудников представительства не пострадал

ДУБАЙ, 20 мая. /ТАСС/. Нерегулярные вооруженные силы совершили нападение на посольство Катара в Судане, где продолжаются боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом сообщил в субботу МИД эмирата.

"Катар самым решительным образом осуждает вторжение в здание его посольства в Хартуме и акты вандализма в отношении представительства, совершенные нерегулярными вооруженными силами", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства эмирата. В министерстве уточнили, что ранее персонал посольства был эвакуирован, никто из дипломатов или других сотрудников представительства не пострадал.

В связи с инцидентом МИД Катара призвал оградить находящиеся в Судане посольства и другие дипломатические представительства иностранных государств, а также штаб-квартиры международных организаций и гражданские объекты от последствий боевых действий. В Дохе призвали стороны конфликта в Судане "к немедленному прекращению боев, проявлению максимальной сдержанности и обращению к голосу разума".