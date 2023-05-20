20 мая, 10:11

В Польше ждут от Зеленского извинений за Волынскую резню

Laurent Van der Stockt for Le Monde/ Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский
© Laurent Van der Stockt for Le Monde/ Getty Images

Как отметил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина, Польша взяла на себя ответственность за преступления, совершенные в отношении украинцев

ТАСС, 20 мая. Власти Польши ждут от президента Украины Владимира Зеленского извинений за Волынскую резню. Об этом заявил в интервью порталу Onet в пятницу пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина.

Отвечая на вопрос, должен ли Зеленский извиниться за Волынь, представитель польского внешнеполитического ведомства отметил, что в ситуации, когда "украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности".

По мнению Ясины, он должен сказать: "Прошу прощения, просим о прощении". "Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях", - указал он.

"Мы, поляки, как польское государство взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашей страной в отношении украинцев. Недостает такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему", - добавил Ясина.

Во время Второй мировой войны украинские националисты в феврале 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Организация украинских националистов действовала в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. 

Теги:
УкраинаПольшаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация