Зеленский встретился с Сунаком на полях саммита G7

Украинский президент сообщил, что согласовал с премьером Великобритании позиции в преддверии участия в саммите и обсудил развитие отношений между странами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Хиросиме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил дальнейшее сотрудничество.

"В Японии встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", - написал Зеленский в субботу в своем Telegram-канале.

Украинский президент уточнил, что согласовал с Сунаком позиции в преддверии участия в саммите Группы семи (G7) и обсудил развитие отношений между странами. "Обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время состоявшихся 14 мая переговоров в Великобритании", - добавил Зеленский.

14 мая Зеленский в Великобритании провел переговоры с Сунаком, который заявил, что Лондон будет поддерживать усилия Украины по созданию коалиции стран, готовых поставить киевским властям истребители F-16. В Лондоне также сообщили, что "в ближайшие месяцы" Киев получит сотни боеприпасов для ЗРК и сотни ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Еще за несколько дней до начала саммита стали появляться различные спекуляции в СМИ о формате участия президента Украины Владимира Зеленского: то сообщалось, что он выступит онлайн, то заявлялось, что он отправится в Хиросиму, а потом эти утверждения опровергались. Сам Киев поездку главы государства в Хиросиму не анонсировал.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл в субботу на французском правительственном самолете.