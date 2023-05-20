Макрон и Сунак обсудили дальнейшее оказание военной помощи Украине

Стороны также отметили прогресс в деле борьбы с нелегальной миграцией в Великобританию из Франции через Ла-Манш

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив с ним дальнейшее оказание военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу премьерской канцелярией по итогам беседы лидеров, участвующих в саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме.

"Лидеры приветствовали крепкую сплоченность G7 по целому ряду вопросов, включая вторжение России на Украину и коллективный подход к экономической угрозе, которая исходит от Китая, - сказано в документе. - Они обсудили то, как Великобритания и Франция могут продолжить поддерживать усилия Украины в сфере обороны, в том числе оказывая ей военную помощь и долгосрочную поддержку в обеспечении безопасности страны, а также договорились тесно контактировать в преддверии саммита НАТО".

Лидеры также отметили прогресс в деле борьбы с нелегальной миграцией в Великобританию из Франции через пролив Ла-Манш. В ходе встречи были затронуты вопросы онлайн-безопасности в свете развития новых технологий.