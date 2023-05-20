Число погибших мирных жителей в Судане с начала конфликта достигло 850

Ранения получили 3 394 человека

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 850 мирных жителей стали жертвами вооруженных столкновений между армией Судана и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) с начала конфликта между ними в середине апреля. Такие данные в субботу привел профсоюз суданских врачей.

"С начала конфликта между армией и спецназом в стране погибли 850 гражданских лиц", - отмечается в заявлении профсоюза, которое привел телеканал Al Jazeera. По его сведениям, за тот же период ранения получили 3 394 мирных жителя. Несколько дней назад суданские медики сообщали о 833 погибших среди мирного населения за время вооруженного противостояния.

Как указывается в заявлении профсоюза, число погибших возросло из-за продолжающихся боев между армейскими подразделениями и отрядами спецназа в столице страны Хартуме и ряде провинций. Суданские врачи указывают, что число погибших и раненых жителей может быть значительно больше, так как представители профсоюза не могут точно зафиксировать все смертельные случаи или ранения из-за невозможности добраться до многих суданских больниц, особенно за пределами столицы, и отсутствия связи с медицинскими учреждениями.