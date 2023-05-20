20 мая, 10:29
Военная операция на Украине

Гутерриш заявил, что важно не допустить раскола мира на две части

Членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров, считает генсек ООН

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Мир не должен быть расколот на две части, членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров. Об этом в субботу в интервью японскому агентству Kyodo заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я верю, что очень важно не допустить раскола мира на две части. Создание возможностей для серьезных переговоров имеет огромное значение", - подчеркнул генсек ООН. При этом он отметил, что "не видит перспектив для немедленного достижения мира" в конфликте между РФ и Украиной.

Гутерриш также заявил, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом "совершенно недопустимой" ядерную программу КНДР.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки приносить не планирует. 

Теги:
УкраинаКНДРРоссияГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
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