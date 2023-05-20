Президент Молдавии заявила, что не намерена поддерживать стратегическое партнерство с РФ

Майя Санду также сообщила, что Молдавия больше не будет принимать у себя саммиты СНГ

КИШИНЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не видит возможности для продолжения отношений стратегического партнерства с Россией, а также развития сотрудничества в рамках СНГ. Об этом она заявила в интервью журналисту Ивану Святченко, которое транслировалось в субботу на странице президента в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я не знаю, когда мы были стратегическими партнерами [с Россией], потому что, если тебя не уважают, то это наверняка не стратегическое партнерство. <…> Самая большая проблема здесь с Российской Федерацией - это неуважение с ее стороны суверенитета и выбора нашего государства", - сказала президент. Она заявила, что российские военные "незаконно" находятся в Приднестровье более 30 лет, выразила недовольство ограничениями в экспорте молдавского вина и фруктов и высокими ценами на газ.

Президент также заявила, что Молдавия больше не будет принимать у себя саммиты СНГ.

В 2019 году на посту премьер-министра Молдавии Санду заявляла о планах поддерживать "конструктивные отношения с Россией", которые значительно похолодели в период правления проевропейских правительств в Кишиневе. Она неоднократно анонсировала визит в Москву, однако так и не посетила Россию, а отношения с Москвой поддерживал находившийся на посту президента Игорь Додон и его сторонники среди депутатов парламента от Партии социалистов Республики Молдова.

После победы на парламентских выборах в Молдавии проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году Кишинев посетил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он обсудил с Санду приднестровскую проблематику, вопросы двусторонней торговли, контракт с "Газпромом", а также другие вопросы. Как заверил Козак, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, однако встречных предложений со стороны Кишинева так не последовало.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной Зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.