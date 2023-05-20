Bloomberg: Бразилия видит в приезде Зеленского на G7 ловушку для других лидеров

По данным агентства, главная цель визита украинского президента - лично переговорить с лидерами таких стран, как Бразилия или Индия, которые занимают более нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Неожиданное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме может стать "ловушкой" для других участников встречи, не представляющих страны "семерки". Об этом в субботу пишет агентство Bloomberg со ссылкой на мнение неназванного высокопоставленного представителя Бразилии.

"Главная цель визита украинского президента Владимира Зеленского, который прибыл в Японию в субботу утром, - лично переговорить с лидерами таких стран, как Бразилия или Индия, которые занимают более нейтральную позицию по отношению к вторжению России, - указывает Bloomberg. - Зеленский официально запросил встречу и с [президентом Бразилии Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой], который пока не ответил, говорит знакомый с делом высокопоставленный бразильский чиновник. Для Бразилии нет проблем в контактах с каким бы то ни было лидером, но это не должно быть навязано, считает чиновник, описывая неожиданное присутствие Зеленского как потенциальную "ловушку" для тех, кто представлет страны, не входящие в G7".

"Приехав на саммит "Группы семи", Зеленский в большей степени стремится повстречаться с другими лидерами, которые представляют так называемый "Глобальный Юг", - отмечает агентство. - По мнению высокопоставленных представителей G7 и Украины, Зеленский особенно стремится сесть рядом с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Война на Украине ускорила сдвиг к многополярному миру, в котором Китай, Россия и США жестко конкурируют за влияние".

Ранее в пятницу бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что Зеленский хотел бы встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Хиросиме. Как стало известно изданию от источников в окружении главы южноамериканской республики, соответствующий запрос представителей Киева до сих пор остается без ответа со стороны Бразилиа.

Как сообщала ранее пресс-служба президента Бразилии, на полях саммита "семерки", куда Лулу да Силву наряду с другими мировыми лидерами пригласили для участия в заседаниях в расширенном составе, у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Индонезии Джоко Видодо, премьер-министрами Австралии Энтони Альбанезе, Вьетнама Фам Минь Чинем и Индии Нарендрой Моди, а также с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. О планах Лулы да Силвы встретиться с Зеленским не сообщалось.