Санду: решение проблемы Приднестровья не должно повлиять на проевропейский курс Молдавии

Как заявила президент Молдавии/, "важно, чтобы урегулирование происходило мирно и в международно признанных границах республики"

КИШИНЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Решение проблемы непризнанного Приднестровья, где проживают около 200 тыс. российских граждан, не должно повлиять на проевропейский курс Молдавии. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью журналисту Ивану Святченко, которое транслировалось в субботу на странице президента в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Для нас важно, чтобы урегулирование происходило мирно и в международно признанных границах Республики Молдова. Очень важно, чтобы урегулирование не стало препятствием для демократического развития нашей страны или европейской интеграции", - сказала Санду, отвечая на вопрос об изменениях политической ситуации в случае появления в избирательном поле Молдавии жителей Приднестровья.

Власти Молдавии демонстрируют готовность обсуждать приднестровский вопрос на всех имеющихся площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, наблюдатели от ЕС и США), которые буксуют уже несколько лет. Последняя встреча в этом формате прошла в октябре 2019 года в Братиславе, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ. Переговорный процесс затормозился после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сразу сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя. Диалогу также не способствовали конфликт на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.