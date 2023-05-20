Яков Милатович вступил в должность президента Черногории

Во втором туре выборов он одержал победу, набрав 58,88% голосов

БЕЛГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Победивший на состоявшихся в Черногории 2 апреля выборах президента Яков Милатович был приведен в субботу к присяге и вступил в должность главы государства. Трансляция инаугурации избранного президента велась на телеканале RTCG.

"Когда мы смотрим на нынешний глобальный контекст, который в значительной степени сейчас определяется нападением России на Украину, не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических целей, определяющих Черногорию как часть евроатлантической семьи", - заявил Милатович в своей инаугурационной речи. Он подчеркнул, что "приоритетом всех приоритетов является ускорение пути Черногории к полноправному членству в ЕС".

"Я начинаю свой пятилетний президентский срок с большим желанием внести полноценный вклад в дальнейшее демократическое развитие страны, ее институциональную стабилизацию и экономический прогресс, - отметил Милатович. - В рамках полномочий, данных мне конституцией и законом, я буду стремиться быть фактором примирения и единства на благо каждого гражданина и общества в целом, но в то же время буду и корректирующим фактором, направляющим общественные процессы в сторону дальнейшей демократизации государства". Новый президент подчеркнул, что "не будет делить граждан на тех, кто голосовал за него на прошедших выборах, и тех, кто тогда думал иначе".

Поздравить нового главу государства на торжественную церемонию прибыли экс-президент Мило Джуканович, уступивший 2 апреля на выборах, президент Сербии Александар Вучич, президент Хорватии Зоран Миланович, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также большое число официальных лиц и послов.

Инаугурация Милатовича состоялась в современной столице республики Подгорице, а не в ее исторической столице Цетине, что вызвало бурную реакцию СМИ и политиков, поскольку это является отступлением от традиции. Милатович заявлял, что "инаугурация должна быть образцом самых высоких демократических стандартов", именно поэтому и будет проведена в парламенте в Подгорице. Аналитики отмечают, что это способ дистанцирования от предыдущего президента Мило Джукановича, который продержался у власти 30 лет на постах главы государства и премьера, а также способ показать, что Черногория движется вперед, не цепляясь за предрассудки прошлого.

Выборы главы государства

В ходе президентской кампании перед выборами 2023 года черногорские СМИ писали о Милатовиче как о "случайном кандидате". Движение "Европа сейчас" выдвинуло его 23 февраля 2023 года вместо своего председателя Милойко Спаича, кандидатура которого была отклонена Государственной избирательной комиссией несколькими днями ранее. Это произошло из-за наличия у Спаича второго гражданства - сербского, полученного уже после провозглашения независимости Черногории в 2006 г., что запрещено законом. Несмотря на то, что Милатович оказался участником президентской гонки по воле случая, по итогам первого тура 19 марта ему удалось занять второе место (28,9%) вслед за президентом Мило Джукановичем (35,3%). Во втором туре 2 апреля 36-летний Милатович одержал победу, набрав 58,88% голосов.

Милатович пообещал стать президентом "для всех граждан Черногории", ускорить вступление страны в Евросоюз, покончить с коррупцией и кумовством в госструктурах, повысить среднюю зарплату до €1 тыс. Он поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО, развитие отношений "со странами европейских Западных Балкан", критикует разжигание антисербских настроений в обществе. В отношении России Милатович заявил, что "Черногория решительно, на 100%, проводит внешнюю политику ЕС". Еще будучи министром экономики и экономразвития, он поддержал введение санкций против России, а в интервью западным СМИ обещал полностью выполнить все взятые страной международные обязательства, в том числе заморозку имущества граждан РФ (Черногория поддерживает все санкции ЕС против РФ). Специальную военную операцию РФ на Украине он называет "актом агрессии".

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее роль президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.