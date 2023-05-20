Папа Римский Франциск призвал G7 заложить основы для мира и стабильности

Понтифик напомнил о неприемлемости ядерного оружия

ВАТИКАН, 20 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров заложить основы для мира и стабильности и напомнил о неприемлемости ядерного оружия. Об этом понтифик написал в письме, направленном по случаю проведения саммита Группы семи епископу Хиросимы.

"Я присоединяюсь к молитве о том, чтобы саммит Группы семерки в Хиросиме продемонстрировал перспективное видение и заложил основы прочного мира и стабильной и долгосрочной безопасности", - написал глава Римско-католической церкви. Он также отметил глубокую символичность выбора места для проведения встречи лидеров "семерки" "в свете сохраняющейся угрозы применения ядерного оружия" и напомнил о своем посещении Хиросимы в ходе апостольского визита в Японию в 2019 году. "Использование атомной энергии в военных целях сегодня более чем когда-либо является преступлением, не только против человека и его достоинства, но и против любой возможности будущего в нашем доме общее", - процитировал он отрывок из своего выступления там. "Хиросима, как символ памяти, свидетельствует о неприемлемости ядерного оружия в качеств ответа на серьезные угрозы миру и инструмента гарантий национальной и международной безопасности", - продолжил понтифик.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.