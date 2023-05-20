Суд арестовал на месяц обвиняемую в похищении сына Пашиняна

У здания суда во время заседания собрались соратники обвиняемой, которые скандировали антиправительственные лозунги

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в субботу принял решение заключить под предварительный арест на один месяц Гаяне Акопян, обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Ваан Ованнисян.

"Несмотря на все наши ходатайства, этот человек заключил Гаяне Акопян под арест на один месяц", - сказал он.

Во время заседания у здания суда собрались соратники обвиняемой, которые скандировали антиправительственные лозунги.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения.