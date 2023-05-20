Во Франции раскритиковали передачу Зеленскому государственного борта для полета в Японию

По мнению главы партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, передача самолета украинскому президенту может считаться со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона превышением полномочий

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Французские политики выступили с критикой решения президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому правительственный самолет для поездки на саммит Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Франция продолжает играть в такси для Зеленского! Он полетел на Airbus Французской Республики на саммит G7 в Японию! - написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. - На наши налоги Зеленский прилетел в Японию на государственном самолете, все расходы оплачены!"

В свою очередь лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал сам факт присутствия Зеленского на саммите "семерки", назвав это "геополитическим безумием". "Символический шаг к превращению в соучастника конфликта. Чтобы спасти ускользающий мандат, Макрон хочет всех нас втянуть в войну с Россией", - заявил он.

Глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино высказал предположение, что передача правительственного борта Зеленскому может считаться со стороны французского лидера превышением полномочий. По его мнению, это также может подать "опасный сигнал" о поддержке Францией "ультракоррумпированного режима, враждебного России". "Это доказывает и то, что государство не считает каждый евро. И это делает смешными разговоры о выбросах CO2", - добавил он.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Еще за несколько дней до начала саммита стали появляться различные спекуляции в СМИ о формате участия Зеленского: то сообщалось, что он выступит онлайн, то заявлялось, что он отправится в Хиросиму, а потом эти утверждения опровергались. Сам Киев поездку главы государства в Хиросиму не анонсировал.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл в субботу на французском правительственном самолете.