Мишель: помощь ЕС Киеву усиливается за счет боеприпасов и коалиции по истребителям

Как заявил глава Евросовета, военная поддержка также усиливается за счет доставки боеприпасов

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, что военная помощь Киеву "усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям". Об этом журналистам рассказал в субботу представитель главы Евросовета.

"Председатель Мишель подчеркнул, что он решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансово-экономического пакета помощи после 2023 года, который станет свидетельством долгосрочной приверженности ЕС борьбе Украины против незаконной войны России. Военная поддержка также усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции для [поставки] истребителей", - сказал он.

По словам дипломата, "ЕС полностью поддерживает инициативу мирного плана Украины и намерен полностью координировать следующие шаги с государствами-членами". Кроме того, "ЕС будет работать с партнерами по G7, чтобы нанести удар по каждому столпу российской экономики" с целью остановить конфликт.

Представитель Мишеля также рассказал, что президент Зеленский "проинформировал председателя Евросовета о встречах с лидерами Лиги арабских государств".

"Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, председатель Мишель поблагодарил президента Зеленского за продолжающиеся судебные реформы и борьбу с коррупцией и подтвердил свое намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Евросовета до конца года", - добавил он.

Американский телеканал NBC информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.