20 мая, 12:09

В Ереване сотни митингующих направляются к зданию кабмина

Протестующие перекрыли проспект

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Сотни людей, которые ранее собрались возле здания суда в Ереване, где заключили под предварительный арест на один месяц Гаяне Акопян, обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, направляются к зданию правительства страны, передает корреспондент ТАСС.

После объявления женщине меры пресечения ее соратники, родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, начали шествие по центральному проспекту Аршакуняца к зданию правительства. Протестующие перекрыли проспект. К месту шествия стянуто множество полицейских.

Как сообщила утром пресс-служба Пашиняна, он находится в Дилижане, где проходят спортивные игры на кубок премьер-министра.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", в состав которой входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" в ответ на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, произошла драка. Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация