В Ереване сотни митингующих направляются к зданию кабмина

Протестующие перекрыли проспект

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Сотни людей, которые ранее собрались возле здания суда в Ереване, где заключили под предварительный арест на один месяц Гаяне Акопян, обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, направляются к зданию правительства страны, передает корреспондент ТАСС.

После объявления женщине меры пресечения ее соратники, родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, начали шествие по центральному проспекту Аршакуняца к зданию правительства. Протестующие перекрыли проспект. К месту шествия стянуто множество полицейских.

Как сообщила утром пресс-служба Пашиняна, он находится в Дилижане, где проходят спортивные игры на кубок премьер-министра.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", в состав которой входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" в ответ на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, произошла драка. Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения.