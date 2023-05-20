Зеленский заявил Мишелю о недопустимости продления Европой ограничений на украинское зерно

Украинский президент и глава Евросовета также обсудили реализацию Киевом рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и украинскую "формулу мира"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии указал на недопустимость продления в некоторых странах ЕС ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции после 5 июня.

"Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня", - написал Зеленский в субботу в своем Telegram-канале.

Встреча прошла на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Зеленский и Мишель также обсудили реализацию Киевом рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и украинскую "формулу мира".

Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Также ЕК обещала фермерам этих стран €100 млн помощи из бюджета ЕС. ЕК прибегла к этой мере после того, как эти страны в одностороннем порядке решили запретить импорт агропродукции с Украины из-за затоваривания своих рынков, в результате чего местные фермы оказались на грани разорения. Для Еврокомиссии, которая является регулятором единого рынка ЕС, принципиально важно, чтобы любые меры по регулированию этого рынка или его сегментов исходили только от Брюсселя. В противном случае это подрывает полномочия ЕК и создает опасный прецедент.

Пять стран Восточной Европы, фермерские хозяйства которых пострадали от поставок украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам, намерены продолжить переговоры с Еврокомиссией о продлении запрета после 5 июня.