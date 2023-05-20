Глава МВД Франции предупредил о возрождении угрозы радикального исламизма в Европе

Жеральд Дарманен указал на "воссоздание ячеек" террористической организации "Исламское государство" в странах восточной части Средиземного моря

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Европа сталкивается с растущим риском терактов со стороны радикальных исламистов, особенно в преддверии крупных мероприятий вроде Олимпийских игр, запланированных в Париже на 2024 год. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью агентству Agence France-Presse, опубликованном в субботу.

По его словам, существует как "эндогенная угроза" со стороны людей, не принадлежащих к террористическим сетям, которые под воздействием радикальных проповедей могут "взять нож и пойти в булочную убивать людей", так и "экзогенная угроза" со стороны людей, которые приезжают во Францию ради совершения теракта наподобие тех, что были 13 ноября 2015 года. Дарманен выразил сожаление по поводу "ухода американцев из Афганистана" и сокращения параметров французской военной операции в сахаро-сахельской зоне, а также указал на "воссоздание ячеек" террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в странах восточной части Средиземного моря. "Все это означает, что эти экзогенные угрозы в контексте предстоящих во Франции крупных мероприятий представляют собой факторы значительного риска террористических атак", - заключил министр.

В ходе двухдневного визита в Нью-Йорк Дарманен обсудил эти угрозы с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом и заместителем министра юстиции США Лизой Монако. Кроме того, он провел в Нью-Йорке встречу с главой местного полицейского департамента Кичант Сьюэлл, в ходе которой они затронули тему обеспечения порядка в ходе крупных международных мероприятий, в том числе в контексте Олимпийских игр 2024 года в Париже и чемпионата мира по регби, который пройдет во Франции в конце 2023 года, а также предстоящего 23 сентября визита Папы Римского Франциска в Марсель.

"Мы приехали напомнить им, что для европейцев и для Франции главной опасностью является суннитский исламский терроризм и что антитеррористическое сотрудничество между спецслужбами абсолютно необходимо", - подчеркнул французский министр.

Борьба с наркотрафиком

Глава МВД Франции также обсудил с представителями американских правоохранительных органов угрозу поставок в Европу синтетического опиоида фентанила, который, по его словам, в 50 раз сильнее героина. Употребление этого наркотического средства приняло в Соединенных Штатов характер эпидемии. В начале мая портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что уровень смертности в США от передозировки фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год до примерно сотни тысяч случаев.

"Американцы убеждены, что он поступит в Европу, и предоставили "точную информацию о мексиканских картелях", - сказал Дарманен, добавив, что "на данный момент нет никаких признаков" того, что наркотик попадет во Францию.