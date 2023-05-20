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Столкновения в Судане

МИД Судана обвинил спецназ в нападении на посольство Катара в Хартуме

Силы быстрого реагирования до сих пор отвергали все обвинения в нападениях на дипмиссии

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Судана в субботу обвинило отряды сил быстрого реагирования (спецназ) в нападении на дипломатическое представительство Катара в Хартуме. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на заявление суданского внешнеполитического ведомства.

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В нем отмечается, что МИД "осуждает нападение сил быстрого реагирования на посольство Катара в суданской столице и считает действия спецназа нарушением международных норм". По данным катарской стороны, в результате вторжения никто из дипломатов или других сотрудников представительства не пострадал. Ранее персонал посольства был эвакуирован.

Ранее МИД Судана выступил с аналогичным заявлением после нападений на несколько диппредставительств в Хартуме. Тогда суданское внешнеполитическое ведомство также возложило ответственность на отряды спецназа за незаконное проникновение на территории нескольких дипмиссий. В заявлении МИД говорилось о нападениях на посольства Иордании, Кувейта, Саудовской Аравии, Сомали, Уганды, Южного Судана.

Силы быстрого реагирования до сих пор отвергали все обвинения в нападениях на посольства в Хартуме, заявляя, что дипмиссии в столице находятся под охраной и защитой отрядов спецназа. 

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