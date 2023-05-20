DPA: Шольц провел встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме

Украинский президент поблагодарил канцлера ФРГ "за мощную оборонную помощь", которую Киев получит от Берлина

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита стран Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Позже Зеленский сообщил о встрече с Шольцем в своем Telegram-канале. "Обсудили первые результаты визита в Германию. Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получит от Германии, - написал Зеленский. - Скоординировали позиции накануне заседания саммита Группы семи".

14 мая Зеленский в Берлине провел переговоры с Шольцем, а также с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Еще за несколько дней до начала саммита стали появляться различные спекуляции в СМИ о формате участия президента Украины Владимира Зеленского: то сообщалось, что он выступит онлайн, то заявлялось, что он отправится в Хиросиму, а потом эти утверждения опровергались. Сам Киев поездку главы государства в Хиросиму не анонсировал.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл 20 мая на французском правительственном самолете.