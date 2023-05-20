Макрон считает, что участие Зеленского в саммите G7 позволит изменить ситуацию для Украины

Французский лидер указал на возможность пообщаться со многими лидерами южных стран

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Хиросиму на саммит Группы семи (G7) позволит изменить ситуацию для этой страны, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в субботу в начале встречи с Зеленским на полях саммита, видеозапись была опубликована в Twitter французского лидера.

"Я думаю, что это уникальная возможность: прежде всего вы сможете пообщаться с лидерами стран Группы семи, которые с самого начала четко выразили свою поддержку Украине и будут поддерживать вашу страну и ваш народ до конца. Также у вас будет уникальная возможность пообщаться со многими лидерами южных стран и объяснить вашу ситуацию, донести до них ваше послание, вашу точку зрения. Я верю, что это может стать переломным моментом", - заявил Макрон.

Он поблагодарил Зеленского за личное участие в саммите, заявив, что "было хорошей идеей" перед этим слетать на саммит Лиги арабских государств. В обоих случаях украинский президент перемещался на французском правительственном самолете, что раскритиковали некоторые политики во Франции, обвинив Макрона в расточительности и чрезмерной поддержке одной из сторон конфликта.