Моди на саммите QUAD назвал Индо-Тихоокеанский регион двигателем мирового развития

Премьер-министр Индии подчеркнул, что безопасность и успешность региона важны и для остального мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /ТАСС/. Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США) - это важная платформа для поддержания мира в Индо-Тихоокеанском регионе, который является двигателем мирового развития. Об этом заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии встречи "четверки" в Хиросиме.

"QUAD - это важная платформа для поддержания мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Нет сомнений в том, что Индо-Тихоокеанский регион - это двигатель мировой торговли, инноваций и развития", - сказал Моди.

"Безопасность и успешность Индо-Тихоокеанского региона важны не только для этого региона, но и для остального мира", - отметил глава индийского правительства. Он подчеркнул, что при условии объединения усилий стран-участниц диалог придает "практическое измерение <...> видению свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона".

"Мы будем рады провести саммит QUAD в Индии в 2024 году", - добавил премьер-министр Индии.