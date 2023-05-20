Президент Грузии заявила, что не будет пользоваться Georgian Airways из-за полетов в РФ

Саломе Зурабишвили призвала всех граждан Грузии поддержать ее "бойкот"

ТБИЛИСИ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявила бойкот и больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в РФ.

"Я для себя объявляю бойкот "Аирзене" (Georgian Airways - прим. ТАСС) и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью (возобновлением полетов с РФ - прим. ТАСС), которая неприемлема для большей части нашего населения", - сказала Зурабишвили в субботу на брифинге.