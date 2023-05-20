Зеленский признал, что поставка Киеву западных истребителей не произойдет быстро

Телеканал NBC ранее сообщал, что США и их союзники планируют поставить Украине истребители F-16

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что поставка западных истребителей Киеву не сможет быть осуществлена быстро. Такое мнение он высказал в субботу в эфире телеканала ZDF в рамках саммита стран Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Я очень счастлив", - сказал Зеленский, комментируя решение Запада о поставках Киеву боевых самолетов. Однако украинский президент дал понять, что не ожидает своевременной доставки техники. "Я не думаю, что это решение означает, что завтра у нас будут все эти средства защиты. Нам нужно подготовиться. Но тем не менее это отличное решение", - резюмировал Зеленский, который на французском правительственном самолете прибыл в субботу в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите "Большой семерки".

Американский телеканал NBC информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16. Президент Украины заявлял, что рассчитывает на обсуждение этого вопроса на саммите G7.

В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах.