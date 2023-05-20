20 мая, 13:18,
обновлено 20 мая, 13:37

Пекин заявил, что сделал Токио представление за грубое вмешательство G7 в дела Китая

Китайский МИД обвинил Группу семи в манипуляции вопросами, связанными с КНР, клевете, нападках и вмешательстве во внутреннюю политику

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Китайские власти сделали Токио серьезное представление за клевету и грубое вмешательство стран Группы семи (G7) в дела КНР на саммите в Хиросиме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу МИД КНР.

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"Группа семи не принимает во внимание серьезную обеспокоенность китайской стороны, упорно манипулирует вопросами, касающимися Китая, клевещет и делает нападки на нашу страну, грубо вмешивается в ее внутреннюю политику, - подчеркивается в тексте. - Китай выражает в связи с этим решительный протест и уже сделал по данному поводу серьезное представление Японии как стране, принимающей саммит". 

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