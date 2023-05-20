Китай предостерег страны G7 во главе с США от политики экономического принуждения

Как указали в китайском МИД, именно Вашингтон превращает экономику в оружие и выступает "как настоящий притеснитель"

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Китайские власти предостерегают страны Группы семи (G7) во главе с Соединенными Штатами от политики экономического принуждения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу МИД КНР.

"Мы советуем государствам G7 воздержаться от планов и соучастия [в политике] экономического принуждения, - уточняется в нем. - США активно применяют односторонние санкции и придерживаются так называемой политики разъединения. Именно они занимаются политизацией экономики, превращают ее в оружие и выступают как настоящий притеснитель".