Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7

Президент Украины поблагодарил французского лидера за решения по предоставлению военной помощи

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и поблагодарил его за военную помощь.

"Встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, - написал Зеленский в субботу в своем Telegram-канале. - Благодарен Эмманюэлю Макрону за начало выполнения договоренностей, достигнутых во время визита во Францию, и продолжение оборонного сотрудничества".

Он поблагодарил Макрона за решения по предоставлению военной помощи, отметив важность участия Франции в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов. Зеленский уточнил, что на встрече "акцентировал внимание на приоритетной реализации" продвигаемой Киевом "формулы мира". Он также проинформировал Макрона о своем участии в саммите Лиги арабских государств.

14 мая Зеленский находился в Париже, где встречался с Макроном.

Япония в текущем году председательствует в G7 и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Еще за несколько дней до начала саммита стали появляться различные спекуляции в СМИ о формате участия Зеленского: то сообщалось, что он выступит онлайн, то заявлялось, что он отправится в Хиросиму, а потом эти утверждения опровергались. Сам Киев поездку главы государства в Хиросиму не анонсировал.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл в субботу на французском правительственном самолете.