20 мая, 13:34
Саммит G7

Глава ЕК заявила о "негативном экономическом опыте" многих стран глобального Юга с Китаем

По словам Урсулы фон дер Ляйен, эти страны "ищут альтернативные варианты финансирования"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Многие страны глобального Юга имели негативный экономический опыт с Китаем и влезли в долги. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны ищут возможности устойчивого финансирования. Инициатива "Один пояс - один путь" выглядела как хорошее дешевое предложение. Но многие страны глобального Юга имеют негативный опыт с Китаем. Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе", - сказала она.

Именно поэтому, по ее словам, "многие страны глобального Юга ищут альтернативные варианты финансирования". "Для G7 и партнеров-единомышленников теперь появилось окно возможностей. Мы должны предложить взаимовыгодное партнерство странам с развивающейся экономикой, которые готовы работать с нами", - добавила она, подчеркнув, что ЕС должен действовать быстро. 

Теги:
КитайСаммит G7Фон дер Ляйен, Урсула
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