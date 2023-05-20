20 мая, 13:46

Сунак пообещал Зеленскому, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь

Как сообщили в канцелярии британского премьера, он также проинформировал украинского лидера "о положительных результатах, которые были к настоящему моменту достигнуты G7"

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву в конфликте с Москвой. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам субботней встречи лидеров, состоявшейся в городе Хиросима, где проходит саммит Группы семи (G7).

"После состоявшейся у них на этой неделе беседы в [загородной резиденции британского премьера] Чекерсе премьер-министр вновь подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять Украине военную помощь, необходимую ей, чтобы победить в войне и добиться мира на справедливых условиях, - сказано в документе. - Премьер-министр также проинформировал Зеленского о положительных результатах, которые были к настоящему моменту достигнуты G7, в том числе в вопросах о новых санкциях против России и поставках истребителей. Лидеры выразили надежду на дальнейшие успехи переговоров со странами G7 и их партнерами по теме оказания поддержи Украине и борьбы с дестабилизирующими и незаконными действиям России". 

Теги:
УкраинаВеликобританияСаммит G7Зеленский, Владимир АлександровичСунак, РишиВоенная операция на Украине
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