Сунак пообещал Зеленскому, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь

Как сообщили в канцелярии британского премьера, он также проинформировал украинского лидера "о положительных результатах, которые были к настоящему моменту достигнуты G7"

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву в конфликте с Москвой. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам субботней встречи лидеров, состоявшейся в городе Хиросима, где проходит саммит Группы семи (G7).

"После состоявшейся у них на этой неделе беседы в [загородной резиденции британского премьера] Чекерсе премьер-министр вновь подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять Украине военную помощь, необходимую ей, чтобы победить в войне и добиться мира на справедливых условиях, - сказано в документе. - Премьер-министр также проинформировал Зеленского о положительных результатах, которые были к настоящему моменту достигнуты G7, в том числе в вопросах о новых санкциях против России и поставках истребителей. Лидеры выразили надежду на дальнейшие успехи переговоров со странами G7 и их партнерами по теме оказания поддержи Украине и борьбы с дестабилизирующими и незаконными действиям России".