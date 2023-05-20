Венгерские евродепутаты потребовали от Еврокомиссии разъяснений в связи с угрозами Украины

Глава партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Тамаш Дейч назвал шантажом действия Киева в отношении Будапешта

БУДАПЕШТ, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) от партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" потребовали от Еврокомиссии разъяснений в связи с информацией о том, что Украина угрожала взорвать нефтепровод "Дружба", снабжающий Венгрию российской нефтью. Об этом сообщил в субботу глава фракции ФИДЕС в ЕП Тамаш Дейч, назвавший шантажом действия Киева в отношении Будапешта.

"Наша группа в Европарламенте направила в Еврокомиссию письменные вопросы, требующие немедленного ответа", - заявил евродепутат. Он отметил, что представители венгерской правящей партии "ждут ответов на следующие вопросы: Правда ли, что какое-либо должностное лицо Еврокомиссии официально или неофициально указывало Украине, что она должна спокойно прекратить транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба"? Предлагала ли Еврокомиссия когда-либо третьим странам ограничить энергоснабжение какого-либо государства - члена ЕС? Осуждает ли Еврокомиссия при любых обстоятельствах использование безопасности энергоснабжения в целях шантажа?"

"Мы не поддадимся ни на какой шантаж!" - написал Дейч на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал взорвать нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию. Об угрозах Зеленского стало известно в результате утечек в печать секретных документов Пентагона. Кроме того, добавил Дейч, "генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Владимир Цепенда отметил в служебной записке, что если Венгрия не выполнит условия Украины, то нефтепровод будет перекрыт, и он получил сообщение из Брюсселя, от брюссельской бюрократии, от сотрудников Еврокомиссии, что прекращение поставок нефти в Венгрию - это нормально".

Венгерский евродепутат рассказал, что прошло уже несколько дней с тех пор, как фракция ФИДЕС направила в Еврокомиссию свои вопросы, но "Брюссель по-прежнему хранит молчание". Он назвал недопустимым поведение Еврокомиссии, которая отказывается сообщить, "действительно ли брюссельские бюрократы, непосредственные коллеги руководителей Еврокомиссии предложили украинцам прекратить поставки нефти с целью оказать политическое давление на Венгрию". Подобные действия можно расценивать как "угрожающие суверенитету страны", заключил Дейч.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя сообщения о угрозах Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба", заявил, что действия Украины в отношении Венгрии становятся все более враждебными и в такой ситуации Киеву будет трудно рассчитывать на помощь со стороны Будапешта.