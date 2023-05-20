МИД КНР заявил, что заявление G7 по Тайваню можно считать поддержкой сепаратистов в Тайбэе

В дипведомстве подчеркнули, что не стоит недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Совместное заявление стран Группы семи (G7) по Тайваню без критики в адрес сторонников независимости острова следует рассматривать в качестве потворствующей поддержки тайваньских сепаратистов. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"Страны G7 в унисон заявили, что поддерживают мир в Тайваньском проливе, однако не произнесли ни слова по поводу того, что они против сторонников так называемого движения за независимость Тайваня, - говорится в распространенном заявлении китайского внешнеполитического ведомства. - Фактически это потворствующая поддержка тайваньских сепаратистов. В итоге она лишь может нанести серьезный урон миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Как уточнил МИД КНР, ни одному человеку не стоит недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Согласно опубликованному ранее совместному заявлению лидеров G7, они "подтверждают важность мира и стабильности в Тайваньском проливе как неотъемлемых условий безопасности и процветания международного сообщества". Члены Группы семи также уточнили, что никаких изменений в их позиции по Тайваню, включая политику "одного Китая", не последует.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.