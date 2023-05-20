Страны QUAD выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Хиросиме

Австралия, Индия, Япония и США высказались за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, поддержали диверсификацию цепочек поставок экологически чистой энергии, а также выразили озабоченность ситуацией на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /ТАСС/. Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США) выступили с совместным заявлением по итогам встречи лидеров стран объединения в Хиросиме. Они высказались за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, поддержали диверсификацию цепочек поставок экологически чистой энергии, а также выразили озабоченность ситуацией на Украине.

Открытый Индо-Тихоокеанский регион

"Мы - лидеры Австралии, Индии, Японии и Соединенных Штатов - собрались, чтобы подтвердить нашу непоколебимую приверженность работе для поддержания через QUAD свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который является инклюзивным и устойчивым", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Индии.

"Наше видение - мирный и процветающий, стабильный и безопасный регион, уважающий суверенитет, свободный от запугивания и принуждения, где споры разрешаются в соответствии с международным правом. Мы стремимся к региону, в котором все страны и народы могли бы свободно выбирать, как им сотрудничать и торговать на основе партнерства, равенства и взаимного уважения", - сообщили участники встречи.

Они отметили, что будут работать над укреплением и реформированием многосторонней системы, чтобы гарантировать, что все страны, большие и маленькие, имели право голоса. "Мы признаем и уважаем центральную роль, деятельность и лидерство региональных институтов, включая АСЕАН, Форум тихоокеанских островов и Ассоциацию стран Индийского океана, и будем работать вместе с ними, дополняя их усилия и продвигая наши общие интересы", - отмечается в документе.

Поставки экологически чистой энергии

Члены объединения также поддержали диверсификацию цепочек поставок экологически чистой энергии.

"Диверсификация цепочек поставок экологически чистой энергии в Индо-Тихоокеанском регионе крайне важна для повышения нашей коллективной энергетической безопасности, создания новых экономических возможностей в регионе и поддержки ускорения глобального энергетического перехода для достижения наших целей в области климата", - отмечается в документе.

"Благодаря сотрудничеству мы стремимся расширять производство экологически чистых энергетических технологий параллельно с экспоненциально растущим спросом и обеспечивать возможность промышленного производства критически важных устройств, компонентов и систем", - говорится в заявлении.

Участники встречи также выступали за поощрение увеличения государственных и частных инвестиций и сотрудничества в исследованиях, разработках и демонстрациях чистой энергии. "Совместные исследования и совместная разработка технологий необходимы для ускорения коммерциализации инновационных экологически чистых энергетических технологий, а также для обмена опытом, полученном в результате разработки и реализации политики, для расширения масштабов новых технологий", - указывается в заявлении.

Ситуация на Украине

Страны QUAD также заявили, что озабочены ситуацией на Украине.

"Мы выступаем за соблюдение международного права, мирное разрешение споров и соблюдение принципов Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет всех государств", - говорится в документе.

Участники встречи выразили глубокую обеспокоенность ситуацией на Украине и подчеркнули, что скорбят о "ее ужасных и трагических гуманитарных последствиях".

"Мы признаем серьезное воздействие [конфликта] на глобальную экономическую систему, в том числе на продовольственную, топливную и энергетическую безопасность и критически важные цепочки поставок. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине для ее восстановления", - отмечается в заявлении.

"Сознавая, что наша эпоха не должна быть эпохой войн, мы по-прежнему привержены диалогу и дипломатии. Мы поддерживаем всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с Уставом ООН. В этом контексте мы согласны с тем, что применение или угроза применения ядерного оружия являются серьезными и недопустимыми", - подчеркивается в заявлении.