Украина считает неприемлемым, что Польша ждет от Зеленского извинений за Волынскую резню

Украинский посол заявил о готовности к диалогу, но призвал польские власти быть осторожными в заявлениях

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал неприемлемым и досадным тот факт, что польская сторона ожидает от украинского президента Владимира Зеленского извинений за Волынскую резню.

"Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными", - написал он в субботу в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Посол заявил о готовности украинской стороны к диалогу, но призвал польские власти быть осторожными в заявлениях. "Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях", - сказал он. Зварыч также заявил, что формула примирения между Украиной и Польшей звучит так: "прощаем и просим прощения".

В пятницу в интервью порталу Onet пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, отвечая на вопрос, должен ли Зеленский извиниться за Волынскую резню, сказал, что в ситуации, когда "украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности". По мнению Ясины, он должен сказать: "Прошу прощения, просим о прощении". "Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях", - указал он.

Во время Второй мировой войны украинские националисты в феврале 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Организация украинских националистов действовала в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.