В Ливии заявили, что создадут единое правительство после одобрения основы для выборов

"Мини-правительство" будет отвечать за проведение предстоящего голосования, отметил глава парламента страны Акила Салех

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Единое правительство Ливии будет сформировано после одобрения объединенным комитетом "шесть плюс шесть" законодательной основы для проведения в стране парламентских и президентских выборов. Об этом в субботу заявил глава Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех.

"После того как комитет "шесть плюс шесть" согласует конституционную основу, мы [совместно с Высшим государственным советом] приступим к формированию единого мини-правительства, которое будет отвечать за проведение предстоящих выборов в Ливии", - указал Салех, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Салех заметил, что парламент "не примет, чтобы процесс проведения выборов контролировало правительство [Абдель Хамида] Дбейбы", штаб-квартира которого находится в Триполи. "Проведение выборов требует нового, нейтрального кабинета", - пояснил спикер. Он выразил надежду, что объединенный комитет "завершит свою работу до конца нынешнего месяца", а парламентские и президентские выборы "состоятся до конца 2023 года".

По его словам, основное разногласие в комитете "шесть плюс шесть" касается кандидатов (на выборах) с двойным гражданством. В этой связи спикер парламента предложил, чтобы "кандидат, в случае победы на выборах, отказался от второго (неливийского - прим. ТАСС) гражданства". Салех также сообщил, что "еще не решил, будет ли сам баллотироваться на предстоящих выборах".

Объединенный комитет "шесть плюс шесть", сформированный из представителей ВГС и Палаты представителей для выработки и согласования конституционной основы выборов, в ближайшие дни должен провести первое рабочее заседание в Марокко.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который был избран и поддерживается парламентом, и Правительство национального единства под руководством Дбейбы в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.