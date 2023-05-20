Китай заявил, что следует оборонительной стратегии и не применит ядерное оружие первым

МИД страны отметил, что Пекин намерен сохранять количество ядерных вооружений "на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности"

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Китай неизменно придерживается оборонительной стратегии и не будет первым применять ядерное оружие. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"Китай всегда твердо придерживался оборонительной стратегии применительно к своему ядерному арсеналу. Мы строго следуем стратегии, согласно которой не будем первыми его использовать", - подчеркивается в сообщении, распространенном в связи с публикацией совместного заявления лидеров Группы семи (G7).

МИД уточнил, что Пекин намерен сохранять количество ядерных вооружений "на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности". Как добавили в ведомстве, Китай твердо придерживается своих обязательств и не потерпит клеветы. "Хотим подчеркнуть, что КНР - ответственная держава", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что международное сообщество "не приемлет правил Запада, которые предусматривают доминирование G7", а также "опираются на западные ценности и идеологию". "Мы тем более не согласны с правилами "небольшого кружка", которые призваны обслуживать [принцип] "США - номер один" и интересы маленькой группы стран, - сообщило китайское министерство. - Страны G7 должны переосмыслить [свою позицию] и начать все с чистого листа".