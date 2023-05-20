Посольство КНР призвало G7 прекратить сеять вражду на Украине и обвинять Китай

В китайской дипмиссии отметили, что саммит G7 в Хиросиме толкает мир к политике враждующих блоков

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) должны прекратить разжигать вражду на Украине и пытаться переложить вину на Китай. Об этом сообщило в субботу посольство КНР в Токио.

"Государства G7 должны прекратить подливать масла в огонь и делать из Китая козла отпущения: нужно предпринять реальные действия, чтобы снизить эскалацию", - говорится в заявлении китайской дипмиссии, опубликованном в социальной сети WeChat.

В нем отмечается, что Пекин занимает по украинскому вопросу "объективную и справедливую позицию, прилагая усилия ради примирения и мирных переговоров".

"Нынешний саммит G7 провоцирует появление [противодействующих] блоков и вражду [военных] лагерей, в очередной раз демонстрируя лицемерную сущность механизма Группы семи", - сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что западным странам уже не удастся, как в прошлом, "манипулировать миром путем сколачивания банд". "Мы настаиваем, чтобы [государства - члены] G7 переосмыслили собственные проблемы и прекратили смотреть свысока на другие страны, вмешиваясь в их дела", - уточняется в заявлении.

Как сообщило посольство Китая, Группе семи следует прекратить "нагнетать антагонизм и провоцировать раскол". "Япония - страна, принимающая саммит G7. Токио тем более нужно поразмыслить над своими поступками: нельзя постоянно нарушать доверие, нанося вред соседям", - отмечается в заявлении.

Япония в 2023 году председательствует в G7 и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Ранее лидеры стран Группы семи опубликовали совместное заявление. В нем они, в частности, призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины.