Руководство МУС выразило обеспокоенность объявлением Россией в розыск прокурора и судей

Ассамблея государств - участников призвала "все государства уважать судебную независимость МУС и объединиться против безнаказанности"

ГААГА, 20 мая. /ТАСС/. Ассамблея государств - участников Международного уголовного суда (МУС) выразила обеспокоенность мерами РФ в отношении прокурора Карима Хана и судей инстанции, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе суда.

Как отмечается в документе, руководство Ассамблеи государств - участников МУС "серьезно обеспокоено сообщениями о мерах властей Российской Федерации в отношении прокурора и судей МУС". На этом фоне Ассамблея выразила сожаление в связи с действиями РФ и призвала "все государства уважать судебную независимость МУС и объединиться против безнаказанности".

"Руководство ассамблеи решительно поддерживает МУС, его избранных должностных лиц и его персонал, - подчеркивается в пресс-релизе. - Обеспечение беспристрастности суда, включая его судебную и прокурорскую независимость, имеет основополагающее значение для успешного выполнения его мандата".

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Вслед за этим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется. После этого в базе розыска МВД России появилась информация об объявлении в розыск по уголовной статье Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розaрио Сальваторе Айталы и Сeрхио Херардо Угaльде Годинеса