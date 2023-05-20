Источник сообщил, что приезд эмиссара Китая Ли Хуэя в Москву ожидается на следующей неделе

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Визит спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Москву ожидается на следующей неделе, сообщил ТАСС в субботу информированный источник.

"Приезд Ли Хуэя в Москву ожидается на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

16-17 Ли Хуэй мая посетил Киев. Он заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Эмиссар Китая провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. В дальнейшем он посетит Брюссель, Париж, Берлин и Москву.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.