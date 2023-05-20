В Италии сообщили об использовании спутников Starlink в пострадавших от наводнения зонах

Как сообщила итальянская страховая группа Unipol, в ближайшие часы из США и Германии в Италию будут доставлены терминалы

РИМ, 20 мая. /ТАСС/. Илон Маск, владеющий компанией SpaceX, предоставил спутниковую сеть Starlink для обеспечения интернет-покрытия в зонах Италии, пострадавших от наводнения в результате непогоды. О сотрудничестве сообщила в субботу итальянская страховая группа Unipol, задействованная в оказании помощи населению области Эмилия-Романья.

"Сеть Starlink компании SpaceX позволяет обеспечить доступ к интернету спасателям, а также операторам основных услуг, например, больницам, как и населению. SpaceX разворачивает свои спутники, обеспечивая максимальное покрытие Эмилии-Романьи", - говорится в сообщении Unipol. В нем уточняется, что в ближайшие часы из США и Германии в Италию будут доставлены терминалы Starlink. Их распределят по пострадавшей территории в соответствии с указаниями Департамента гражданской защиты.

В результате разгула стихии, который продолжается почти неделю, в Эмилии-Романье погибли не менее 14 человек. По последним данным, эвакуированы почти 37 тыс. человек. В регионе, где многие населенные пункты оказались изолированы и обесточены, сохраняется наивысший (красный) уровень погодной опасности. В воскресенье пострадавшие районы должна посетить премьер-министр Джорджа Мелони, которая досрочно покидает саммит лидеров стран Группы семи в Хиросиме, сообщает агентство ANSA.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Компания уже доставила на орбиту 4 469 мини-спутников, включая 464 аппарата второго поколения. В рабочем состоянии находятся около 4 100 спутников, остальные вышли из строя по техническим причинам или сошли с орбиты.