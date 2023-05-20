Премьер Италии объявила, что досрочно возвращается с саммита G7 из-за наводнения в стране

Джорджа Мелони указала на то, что ей нужно время для подготовки заседания Совмина 23 мая

ХИРОСИМА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о досрочном возвращении в Италию с саммита лидеров стран Группы семи из-за наводнения в ее стране.

"Моя совесть заставляет меня вернуться в этот тяжелый момент. Мне нужно время, чтобы подготовить лучше заседание Совмина 23 мая, на котором будут приняты меры по поддержке пострадавших районов", - сказала она в субботу на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

Она уточнила, что проинформировала о своем решении партнеров, а также президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Хиросиму и будет в воскресенье принимать участие в работе саммита в расширенном формате.

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В результате наводнения в Эмилии-Романье погибли не менее 14 человек. По последним данным, были эвакуированы почти 37 тыс. человек. В регионе, где многие населенные пункты оказались изолированными и обесточенными, сохраняется наивысший уровень предупреждения в связи с непогодой.