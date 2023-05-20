20 мая, 15:57,
обновлено 20 мая, 16:19

Италия заявила, что не может участвовать в поставках Украине истребителей F-16

Maja Hitij/ Getty Images
Истребитель F-16
© Maja Hitij/ Getty Images

При этом, по словам итальянского премьера Джорджи Мелони, Рим рассмотрит вопрос о подготовке украинских пилотов

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Италия не может участвовать в поставках Украине F-16, но рассмотрит вопрос о подготовке пилотов. Об этом заявила в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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Трансляция
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"Мы не располагаем F-16, поэтому в этом проекте не можем участвовать. Но речь о возможной подготовке украинских пилотов. Это решение мы пока не приняли и ведем обсуждение с союзниками", - сказала Мелони на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте итальянского правительства.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, что военная помощь Киеву "усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям".

Американский телеканал NBC информировал 19 мая, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. В свою очередь президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16. 

Теги:
ИталияМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
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