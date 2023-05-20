Следующий саммит G7 пройдет в середине июня на юге Италии

Премьер-министр республики Джорджа Мелони сообщила ,что среди выносимых на повестку саммита тем будут Средиземноморье и Африка

ХИРОСИМА, 20 мая. /ТАСС/. Италия, которой перейдет председательство в Группе семи (G7) в следующем году, проведет саммит лидеров после выборов в Европарламент, и состоится он в южной области Апулия. Об этом сообщила в субботу премьер-министр республики Джорджа Мелони на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

"Нам, как вы знаете, переходит председательство в Группы семи. <...> Мы рассчитываем провести саммит лидеров после европейских выборов, которые должны состояться 9-10 июня, соответственно сразу после [них] мы готовимся [к саммиту]. И местом мы выбрали Апулию. Привезем мировых лидеров на юг", - объявила Мелони.

Она также указала, что в числе тем, выносимых на повестку итальянского саммита, будут Средиземноморье и Африка.