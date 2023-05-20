МИД Индии заявил, что Моди не обсуждал с Зеленским вопрос его участия в саммите G20

Как сообщил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра, украинский презиент пригласил индийского премьера посетить с визитом Киев

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в субботу на полях саммита Группы семи, не обсуждал вопрос его участия в саммите Группы двадцати (G20), который запланирован в Нью-Дели в сентябре. Об этом сообщил журналистам на брифинге первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

"Обсуждалось ли на встрече [Моди и Зеленского] участие Зеленского в саммите G20? Ответ - нет", - сказал Кватра. По его словам, Зеленский в ходе встречи пригласил Моди посетить с визитом Киев. При этом Кватра не уточнил, принял ли приглашение индийский премьер.

Он отметил, что Зеленский добивался встречи с Моди на полях саммита. "Встречи [между премьер-министром Моди и президентом Зеленским] добивался сам Зеленский. Встреча длилась около 30 минут", - сказал Кватра.

Ранее по итогам встречи с украинским президентом Моди написал в Twitter, что выразил Зеленскому "четкую позицию решения [кризиса на Украине] путем диалога и дипломатии". Кроме того, премьер заявил, что он сам и его страна для этого "сделают все, что могут". Он также сообщил, что Нью-Дели продолжит оказывать гуманитарную помощь украинскому народу.

Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в G20. 18-й саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, решение об участии российского лидера в саммите G20 в Индии будет приниматься дополнительно, но Путин может посетить эту встречу.

Ранее на официальном сайте индийского председательства в "двадцатке" был опубликован список лидеров стран, которые примут участие в саммите G20. Кроме них, в числе приглашенных перечислены главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.