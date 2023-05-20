Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 21-28 мая посетит Россию

Как сообщили в МИД Китая, он примет участие в 11-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин 21-28 мая посетит Россию. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Чэнь Вэньцин 21-28 мая в ответ на приглашение посетит Россию, где примет участие в 11-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, а также проведет 8-е заседание китайско-российского механизма сотрудничества в области правопорядка и безопасности", - говорится в распространенном заявлении представителя МИД КНР.