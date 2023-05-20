Папа Римский поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию мира по Украине

Как пояснил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сроки этой миссии и ее условия в настоящее время изучаются.

ВАТИКАН, 20 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить мирную миссию по Украине. Об этом сообщил в субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Я могу подтвердить, что Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому <...>, возглавить миссию по согласованию с государственным секретариатом, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине", - говорится в заявлении.

Как пояснил Бруни, сроки этой миссии и ее условия в настоящее время изучаются.