Опрос показал максимальную поддержку правой партии "Альтернатива для Германии" за пять лет

За АдГ готовы отдать голоса 17% респондентов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом INSA

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Рейтинг популярности германской правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг максимального значения за последние пять лет. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

За "Альтернативу для Германии" готовы отдать голоса 17% респондентов - это на 1 п.п. больше, чем на предыдущей неделе. Последний раз такого высокого уровня поддержки партия добивалась пять лет назад. Входящая в правящую коалицию партия "Союз-90"/"зеленые" потеряла 1 п.п. и опирается на поддержку лишь 14% опрошенных. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), напротив, укрепила позиции - за нее проголосовал бы 21% избирателей (плюс 1 п.п.).

Лидирует по-прежнему оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 28% участников опроса. Свободную демократическую партию (СвДП) готовы поддержать 8% респондентов (минус один пункт), Левую партию (ЛП) - 5% (плюс один пункт).

Две недели назад АдГ стала самой популярной партией в Восточной Германии. Там ее рейтинг по опросам INSA составил 26%. На национальном уровне у правящей в Германии коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые" и СвДП) в сумме лишь 43% голосов. На последних выборах в Бундестаг этот показатель составлял 52%.

В опросе, который проводился с 15 по 19 мая, принимали участие 1 195 человек.