СМИ: авиапарк F-16 может понести значительные потери в случае их отправки на Украину

Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что это нанесет серьезный ущерб по репутации самолета

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Авиапарк американских истребителей F-16 понесет значительные потери на Украине в результате российских ударов по их аэродромам и воздушных боев, что нанесет серьезный ущерб по репутации этого самолета. Об этом пишет в субботу американский журнал Military Watch Magazine.

"Возможная ключевая причина расхождений в позициях США и Европы заключается в том, что США по-прежнему имеют большую долю в программе F-16, не только потому, что истребитель продолжит быть основой ВВС США, но также и потому, что США продолжают предлагать модернизированные варианты на экспорт - иногда по сотням миллионов долларов за самолет, - говорится в статье. - <...> Таким образом, если истребители будут переброшены на Украину, США будут нести основной риск. Не только потому, что есть возможность того, что истребитель или его технологии могут попасть в российские руки, как другая западная техника в значительных количествах. Есть еще большая вероятность того, что авиапарк может понести значительные потери как из-за ударов по их аэродромам, так и в воздушном бою, что нанесет большой удар по репутации F-16".

Американский телеканал NBC сообщил в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16. В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах.