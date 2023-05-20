В Минобороны Украины заявили, что Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ

Замглавы ведомства Анна Маляр отметила, что только что общалась с ним

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на предположения о том, что его отсутствие на публике в последнее время может быть вызвано ранением.

"Главком на месте. Делает свою работу", - написала Маляр в субботу в своем Telegram-канале, утверждая, что "россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении" Залужного.

Она добавила, что только что общалась с Залужным.

Маляр опровергала слухи о ранении Залужного 10 мая. Перед этим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине. В российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы в результате российских ударов.

Спустя несколько дней после опровержения Маляр на портале Youtube было опубликовано интервью Залужного одному из украинских журналистов. Когда именно было записано это интервью, не сообщалось. Однако сообщения о том, что Залужный мог быть ранен и находится на лечении в госпитале, продолжают появляться в СМИ.