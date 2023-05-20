СМИ: Тайвань проведет учения по уничтожению морского десанта на восточном побережье

Они пройдут 24 и 25 мая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня с 24 по 25 мая проведут масштабные учения по отражению высадки морского десанта на северо-восточном побережье острова. Об этом сообщила в субботу тайваньская газета Huan Qiu.

Согласно легенде учений, противник высадится одновременно на трех пляжах Тоучэн, Уцзе и Чжуанъюань возле города Илань. Части сухопутных войск должны будут оборонять побережье, в то время как роль атакующих будут играть морские пехотинцы и силы так называемого 151-го флота ВМС Тайваня - это соединение кораблей специализируется на десантных операциях.

На Тайване крайне сложный рельеф и скалистое побережье, поэтому всего на острове насчитывается около 14 "красных пляжей" - участков береговой линии, которые считаются наиболее вероятными местами высадки масштабного морского десанта. Это пляжи Будай, Илань, Линькоу, Линьюань, Лодун, Северный Цзиньшань, Тайнань, Тоучэни, Фулун, Фэйцуйвань, Хайху, Цзялутан, Чжуанвэй и Южный Цзиньшань. Они представляют собой относительно крупные и протяженные песчаные отмели, которые в случае захвата в результате десантной операции могут послужить противнику в качестве плацдарма для высадки основных сил.

С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза еще более масштабных учений "Ханьгуан 39", сценарий которых предусматривал компьютерное моделирование боевых действий по отражению полномасштабного вторжения на остров. Второй этап учений с маневрами и боевыми стрельбами будет проходить с 24 по 28 июля.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.