СМИ: cтороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней

По данным телеканала Al Arabiya, соглашение между армией и спецназом страны вступит в силу через 48 часов после подписания

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Стороны вооруженного конфликта в Судане - суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) - в субботу согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, армия и спецназ подписали в саудовском городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу через 48 часов после его подписания.

Соглашение предполагает "создание специального комитета по выполнению условий перемирия, в которой войдут представители посредников - Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, - а также суданских вооруженных сил и спецназа". Также предусмотрен "вывод из медицинских учреждений страны всех вооруженных лиц и предоставление возможности начать ремонтные работы в системе жилищно-коммунального хозяйства".

По данным телеканала Asharq, в подписанном в Джидде соглашении говорится и о "выводе сторонами конфликта своих вооруженных отрядов из суданских городов".

Стороны также договорились "об открытии гуманитарных коридоров для облегчения доставки гуманитарной помощи населению". Армия и спецназ, согласно информации "Аш-Шарк", согласились "прекратить авиабомбардировки, использование беспилотников и тяжелых артиллерийских орудий". Указывается, что контролироваться выполнение соглашения будет в том числе с помощью орбитальных спутников.

Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала вооруженного конфликта. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов.